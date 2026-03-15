Зеленский ввел санкции против российских паралимпийцев, заводов и НИИ

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Зеленский ввел санкции против 140 граждан и 48 компаний РФ, Ирана и Китая
Thilo Schmuelgen/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 48 компаний из России, Ирана и Китая, а также 140 граждан из указанных стран, в том числе российских спортсменов-паралимпийцев. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

«Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно применения санкций против российских и иранских компаний и граждан, обслуживающих ВПК России, а также паралимпийцев», — говорится в сообщении.

Согласно указу, ограничения введены против 140 граждан России и Ирана, а также против 48 компаний из РФ, Ирана и КНР. В частности, в перечень попали Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения, «Конструкторско-технологический и научно-исследовательский центр специального машиностроения», московский завод «Вымпел» и др.

До этого сборная Украины приняла решение бойкотировать церемонию закрытия Паралимпиады в Кортина‑д'Ампеццо из-за участия в ней спортсменов из России и Белоруссии. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) снял санкции с российских и белорусских спортсменов.

Между тем в январе 2026-го Киев ввел санкции против Паралимпийского комитета России и Федерации компьютерного спорта России. Это решение, заявили на Украине, демонстрирует, что «спорт не вне политики».

Ранее на Западе призвали ЕС ввести санкции против Украины.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!