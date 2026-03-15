Зеленский ввел санкции против российских паралимпийцев, заводов и НИИ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 48 компаний из России, Ирана и Китая, а также 140 граждан из указанных стран, в том числе российских спортсменов-паралимпийцев. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

«Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно применения санкций против российских и иранских компаний и граждан, обслуживающих ВПК России, а также паралимпийцев», — говорится в сообщении.

Согласно указу, ограничения введены против 140 граждан России и Ирана, а также против 48 компаний из РФ, Ирана и КНР. В частности, в перечень попали Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения, «Конструкторско-технологический и научно-исследовательский центр специального машиностроения», московский завод «Вымпел» и др.

До этого сборная Украины приняла решение бойкотировать церемонию закрытия Паралимпиады в Кортина‑д'Ампеццо из-за участия в ней спортсменов из России и Белоруссии. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) снял санкции с российских и белорусских спортсменов.

Между тем в январе 2026-го Киев ввел санкции против Паралимпийского комитета России и Федерации компьютерного спорта России. Это решение, заявили на Украине, демонстрирует, что «спорт не вне политики».



