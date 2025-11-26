На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Молдавии задержали организатора контрабанды оружия из Украины

Молдавская полиция задержала организатора контрабанды оружия из Украины
true
true
true
close
Shutterstock

В Молдавии задержали по делу о контрабанде оружия из Украины трех подозреваемых и предполагаемого организатора. Об этом сообщил глава Генерального комиссариата полиции Виорел Чернэуцану, пишет ТАСС.

«Значительная часть этих лиц являются гражданами Республики Молдова, но некоторые из них имеют либо иностранное гражданство, либо двойное гражданство», — сказал он.

Местная прокуратура сообщает, что подозреваемые пытались провести восемь боеприпасов и еще 18 деталей от боеприпасов.

До этого портал Intelligence Online сообщал, что после начала конфликта на Украине резко выросла активность контрабандистов и расширилась сеть нелегальных маршрутов доставки грузов. По данным издания, порт Одессы стал одним из крупнейших центров контрабанды, где наряду с топливом активно переправляют наркотики, в частности кокаин. В 2024 году здесь был перехвачен груз из Эквадора весом около 50 кг.

Также стало известно, что на севере Германии сотрудники правоохранительных органов провели обыски по делу о контрабанде боевого оружия из зоны украинского конфликта и на Украину.

Ранее в Белгородской области предотвратили контрабанду 2,3 тонн опасных химикатов.

