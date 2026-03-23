Спецпосланник США обещал «не вбивать клин» между Путиным и Лукашенко

Спецпредставитель США Джон Коул не собирается вбивать клин между президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Об этом он заявил в интервью газете Financial Times.

Он рассказал, что контакты США и Белоруссии по вопросу улучшения отношений на 95% носят гуманитарный характер.

«На 95% это гуманитарный шаг. Я не собираюсь вбивать клин между ним и Путиным. Это 30-летние отношения», — сказал Коул.

По его словам, он знает «кто такой Лукашенко», так как у них очень хорошие отношения и они доверяют друг другу.

По мнению экспертов, зависимость Лукашенко от Путина очень сильна, и США вряд ли смогут вывести Минск из-под влияния Москвы. Однако, налаживая каналы связи и убеждая Белоруссию освободить политических заключенных, администрация США потенциально закладывает основу для улучшения отношений в будущем.

На прошлой неделе специальный посланник США по Белоруссии сообщил, что Вашингтон снимает санкции с Минфина республики, двух белорусских банков и калийной отрасли.

Ранее Тихановская заявила, что Россия укрепила контроль над Белоруссией.

 
Шахматист может похудеть на 7 кг за турнир. Как сжечь тысячи калорий, не двигаясь с места?
