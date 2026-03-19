США решили снять санкции с белорусских банков и Минфина

Cпециальный посланник США по Белоруссии Джон Коул заявил, что Вашингтон снимает санкции с Минфина республики, двух белорусских банков и калийной отрасли. Его слова приводит агентство БелТА.

«США снимают санкции с Белинвестбанка, Банка развития и министерства финансов», — сказал Коул.

Он добавил, что из всех санкционных списков выводятся две белорусские компании — Белорусская калийная компания и «Беларуськалий».

Коул также сообщил, что обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко его возможный визит в Вашингтон.

Лукашенко 19 марта встретился с американской делегацией во главе с Коулом. Принимая американских представителей во Дворце Независимости в Минске, он предложил откровенно обсудить Ближний Восток и то, что США воюют против друга Белоруссии. Лукашенко признался, что все еще считает себя сторонником Трампа, несмотря на ошибки Соединенных Штатов. Как проходит встреча — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лукашенко сообщил о покупке «Орешника».

 
