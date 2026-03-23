В МИД РФ вспомнили повесть Оруэлла при обсуждении международных отношений

Руденко процитировал Оруэлла, говоря о равенстве в международных отношениях
Евгений Одиноков/РИА Новости

Москва и Нью-Дели выступают за подлинную демократию и равенство в международных отношениях. Об этом в ходе пленарной сессии международной конференции «Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, передает ТАСС.

По словам дипломата, Россия и Индия на глобальной политической арене придерживаются общих или созвучных позиций по всем актуальным темам. Руденко назвал такое положение дел неслучайным и пояснил, что оно «отражает общую философию международных отношений».

«Мы — за подлинную демократию и равенство в международных связях, а не их извращенную форму, которую в свое время выразил Джордж Оруэлл [в повести «Скотный двор»]: «Все животные равны, но некоторые равнее других», — отметил замминистра.

Как он сказал, Москва и Нью-Дели выступают за справедливость и уважение цивилизованной самобытности. Также Руденко отметил, что РФ полностью поддерживает стремление Индии стать постоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

23 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва считает укрепление связей с Нью-Дели одним из безусловных приоритетов своей внешней политики.

Ранее Лавров анонсировал визит главы индийского правительства в Москву.

 
