Американские чиновники похвалили работу главы МИД Ирана

Бывшие американские чиновники обратили внимание на профессионализм министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

По их словам, иранских дипломат на встречах производил впечатление профессионального, спокойного и прагматичного человека.

18 марта Аракчи заявил, что Иран верит исключительно в полное прекращение войны с США.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее сообщалось, что Иран получил предложение о перемирии с США.