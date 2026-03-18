В Иране заявили, что выступают исключительно за полное прекращение войны с США

Аракчи: Иран верит исключительно в прекращение войны с США, а не перемирие

Иран верит исключительно в полное прекращение войны с США. Об этом заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

«Во-первых, мы не верим в прекращение огня. Мы верим в окончание войны. Окончание войны означает именно это — прекращение войны на всех фронтах», — пояснил дипломат.

Арагчи отметил, что окончательное завершение конфликта между США и Ираном будет отвечать интересам мира во всем Ближнем Востоке. По его словам, регион должен стать стабильным, характеризоваться миром, развитием и прогрессом.

В этом же интервью Аракчи назвал страны, которые могли бы стать посредниками в урегулировании конфликта Ирана и США.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее сообщалось, что Иран получил предложение о перемирии с США.