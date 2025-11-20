Глава МИД Швеции заявила, что Европа «слишком много» поддерживает Россию

Европа «слишком много» поддерживает Россию, продолжая покупать в нее энергоносители. Об этом заявила глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард, передает украинское издание «Европейская правда».

«Правда заключается в том, что поддержка Украины является недостаточно большой, а поддержка России – слишком большой», — сказала она.

По словам Стенергард, со времени начала СВО европейские страны поддержали Украину на 187 млрд евро. При этом в течение того же времени ЕС импортировал российские энергоносители на сумму 201 млрд евро.

«И, если добавить другие импортные товары, то общая сумма составляет 311 миллиардов евро», — подытожила она.

При этом 20 ноября Стенерганрд пожаловалась на то, что Скандинавские страны тратят больше всех среди членов НАТО на поддержку Украины.

По словам Мальмер Стенергард, страны Скандинавии предоставили Украине «треть военной поддержки со стороны стран НАТО». В связи с этим глава МИД Швеции призвала Евросоюз изъять замороженные российские активы, чтобы выделить за счет этих средств новый пакет помощи Киеву. По ее словам, с 2022 года страны ЕС потратили больше денег на импорт российских энергоресурсов, чем на поддержку Украины.

Ранее глава МИД Швеции назвала «слухами» новые переговоры России и США по Украине.