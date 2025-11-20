На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Швеции заявила, что Европа «слишком много» поддерживает Россию

МИД Швеции: импорт ЕС из России на 124 млрд евро превысил помощь Украине
true
true
true
close
Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Европа «слишком много» поддерживает Россию, продолжая покупать в нее энергоносители. Об этом заявила глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард, передает украинское издание «Европейская правда».

«Правда заключается в том, что поддержка Украины является недостаточно большой, а поддержка России – слишком большой», — сказала она.

По словам Стенергард, со времени начала СВО европейские страны поддержали Украину на 187 млрд евро. При этом в течение того же времени ЕС импортировал российские энергоносители на сумму 201 млрд евро.

«И, если добавить другие импортные товары, то общая сумма составляет 311 миллиардов евро», — подытожила она.

При этом 20 ноября Стенерганрд пожаловалась на то, что Скандинавские страны тратят больше всех среди членов НАТО на поддержку Украины.

По словам Мальмер Стенергард, страны Скандинавии предоставили Украине «треть военной поддержки со стороны стран НАТО». В связи с этим глава МИД Швеции призвала Евросоюз изъять замороженные российские активы, чтобы выделить за счет этих средств новый пакет помощи Киеву. По ее словам, с 2022 года страны ЕС потратили больше денег на импорт российских энергоресурсов, чем на поддержку Украины.

Ранее глава МИД Швеции назвала «слухами» новые переговоры России и США по Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами