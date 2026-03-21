Куба не передаст посольству США топливо для генераторов

Власти Кубы не предоставят посольству США дизельное топливо для генераторов. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).
По информации издания, решение было принято на фоне дефицита топлива из-за энергетической блокады острова со стороны США. Представители правительства Кубы назвали просьбу посольства США бесстыжей.
«Правительство на этой неделе отказало посольству США в Гаване на просьбу об импорте дизельного топлива для своих генераторов, назвав просьбу бесстыжей, учитывая топливную блокаду острова администрацией [президента США Дональда] Трампа», — говорится в материале.
Из-за отказа в предоставлении топлива для генераторов часть американских дипломатов может покинуть остров мае или даже раньше.
Накануне агентство Bloomberg писало, что министерство финансов США включило Кубу в перечень стран, которым запрещены сделки по продаже, транспортировке и выгрузке российской нефти и нефтепродуктов. В список также вошли Иран, КНДР и новые российские регионы, в том числе Крым.
Куба испытывает острую нехватку топлива. С 9 января страна не получала поставок нефти: последнюю отгрузку осуществила Мексика, однако впоследствии поставки были прекращены на фоне давления со стороны Вашингтона.
Ранее власти Кубы рассказали о состоянии дел с топливом в стране.