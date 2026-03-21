Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Куба не передаст посольству США топливо для генераторов

Shutterstock

Власти Кубы не предоставят посольству США дизельное топливо для генераторов. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

По информации издания, решение было принято на фоне дефицита топлива из-за энергетической блокады острова со стороны США. Представители правительства Кубы назвали просьбу посольства США бесстыжей.

«Правительство на этой неделе отказало посольству США в Гаване на просьбу об импорте дизельного топлива для своих генераторов, назвав просьбу бесстыжей, учитывая топливную блокаду острова администрацией [президента США Дональда] Трампа», — говорится в материале.

Из-за отказа в предоставлении топлива для генераторов часть американских дипломатов может покинуть остров мае или даже раньше.

Накануне агентство Bloomberg писало, что министерство финансов США включило Кубу в перечень стран, которым запрещены сделки по продаже, транспортировке и выгрузке российской нефти и нефтепродуктов. В список также вошли Иран, КНДР и новые российские регионы, в том числе Крым.

Куба испытывает острую нехватку топлива. С 9 января страна не получала поставок нефти: последнюю отгрузку осуществила Мексика, однако впоследствии поставки были прекращены на фоне давления со стороны Вашингтона.

Ранее власти Кубы рассказали о состоянии дел с топливом в стране.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!