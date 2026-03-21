Во Франции запустили петицию о снятии санкций с России

Французская правая партия «Патриоты» запустила петицию о принятии срочного плана в сфере энергетики на фоне роста цен на топливо из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил ее лидер Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.

»[Президент Франции Эммануэль] Макрон ничего не делает?! Неприемлемо! Национальная петиция в поддержку немедленного плана по чрезвычайной энергетической ситуации из восьми пунктов: <...> снятие с России санкций в сфере энергетики, чтобы вновь получить доступ к более дешевым углеводородам», — говорится в публикации.

При этом политик отметил, что отмена ограничительных мер потребует выхода из Евросоюза, поскольку именно в Брюсселе принимают решения о санкциях.

Кроме того, в петиции перечислены такие меры, как, например, снижение акцизов и НДС, при необходимости — временное замораживание цен на топливо, выход из европейского рынка электроэнергии, отказ Франции в какой-либо форме участвовать в конфликте вокруг Ирана, чтобы как можно скорее получить право на проход через Ормузский пролив.

До этого США временно вывели из-под санкций часть поставок российской нефти. Разрешение минфина распространяется на танкеры, загруженные до 12 марта, и будет действовать до 11 апреля. В Вашингтоне объяснили решение необходимостью стабилизировать мировой нефтяной рынок на фоне конфликта на Ближнем Востоке и перебоев в судоходстве через Ормузский пролив.

