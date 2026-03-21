Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Во Франции запустили петицию о снятии санкций с России

Политик Филиппо сообщил о создании петиции об отмене санкций против РФ
Alexis Sciard/Global Look Press

Французская правая партия «Патриоты» запустила петицию о принятии срочного плана в сфере энергетики на фоне роста цен на топливо из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил ее лидер Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.

»[Президент Франции Эммануэль] Макрон ничего не делает?! Неприемлемо! Национальная петиция в поддержку немедленного плана по чрезвычайной энергетической ситуации из восьми пунктов: <...> снятие с России санкций в сфере энергетики, чтобы вновь получить доступ к более дешевым углеводородам», — говорится в публикации.

При этом политик отметил, что отмена ограничительных мер потребует выхода из Евросоюза, поскольку именно в Брюсселе принимают решения о санкциях.

Кроме того, в петиции перечислены такие меры, как, например, снижение акцизов и НДС, при необходимости — временное замораживание цен на топливо, выход из европейского рынка электроэнергии, отказ Франции в какой-либо форме участвовать в конфликте вокруг Ирана, чтобы как можно скорее получить право на проход через Ормузский пролив.

До этого США временно вывели из-под санкций часть поставок российской нефти. Разрешение минфина распространяется на танкеры, загруженные до 12 марта, и будет действовать до 11 апреля. В Вашингтоне объяснили решение необходимостью стабилизировать мировой нефтяной рынок на фоне конфликта на Ближнем Востоке и перебоев в судоходстве через Ормузский пролив. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле оценили эффект от смягчения санкций против нефти России.

 
Теперь вы знаете
Министр-бунтарь. Чем известен Янис Варуфакис, под трек о котором танцуют зумеры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!