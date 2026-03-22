США и Израиль обвинили в создании условий для мировой катастрофы

Новая позиция США и Израиля в отношении Ирана может спровоцировать глобальную катастрофу, заявил отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты американских войск Скотт Риттер. Он прокомментировал ситуацию в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По его словам, в Соединенных Штатах и Израиле осознали, что не смогут сменить режим в Исламской Республике. В связи с этим они начали добиваться того, чтобы Тегеран и все подконтрольные ему территории оказались в нищете.

«Они стремятся нанести долговременный ущерб способности Ирана производить газ, нефть и энергию и получать от этого доход. Иран заявил, что он не будет единственной страной, которая пойдет по этому пути. Поэтому я считаю, что это начало одной из самых больших ошибок», — отметил аналитик.

Риттер обратил внимание, что Исламская Республика закрытием Ормузского пролива продемонстрировала, кто контролирует ситуацию. При этом в нынешних условиях Тегерану стоило бы усилить ограничительные меры, подчеркнул отставной офицер.

«Сейчас иранцам нужно решить, что через Ормузский пролив не должен проходить никто. Никто», — подытожил он.

22 марта США пригрозили Ирану уничтожением электростанций, если тот в течение 48 часов не откроет Ормузский пролив. В Тегеране предупредили, что в случае атак на электростанции начнут бить по американской энергетической и информационно-технологической инфраструктуре.

Ранее Иран назвал условие для прохода танкеров через Ормузский пролив.

 
