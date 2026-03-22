В офисе Орбана связали возможную атаку на «Турецкий поток» с нападением на НАТО

Гуйяш: удар Украины по «Турецкому потоку» приравняют к нападению на НАТО
Attila Volgyi/Global Look Press

Возможная атака Украины на газопровод «Турецкий поток» будет расцениваться как нападение на НАТО, заявил руководитель администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. Его слова передает РИА Новости.

«Если бы на турецкой территории было совершено нападение на трубопровод «Турецкий поток», это было бы расценено как нападение на страну НАТО», — сказал чиновник.

Он обратил внимание, что государствам Европы не стоит сомневаться в готовности Украины нанести удар по данному инфраструктурному объекту. По словам главы администрации председателя правительства Венгрии Виктора Орбана, в случае атаки энергетическая безопасность европейских стран окажется под угрозой.

5 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина планирует подорвать газопроводы «Голубой поток» и «Турецкий поток». Накануне об этом предупредил президент РФ Владимир Путин. Глава государства рассказал, что Москва уже оповестила Анкару о возможной угрозе. Также он назвал планы Киева «очень опасной игрой».

Ранее Россия и Венгрия обсудили атаки Украины на инфраструктуру «Турецкого потока».

 
