Россия и Венгрия обсудили атаки Киева на инфраструктуру «Турецкого потока»

Сийярто заявил о разговоре с Россией по атакам Киева на «Турецкий поток»
Григорий Сысоев/РИА Новости

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто и замминистра энергетики РФ Павел Сорокин провели телефонный разговор, в котором обсудили попытки атаки Киева на инфраструктуру «Турецкого потока». Об этом сообщил Сийярто, передает РИА Новости.

«Я созвонился с заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным, который сообщил, что Украина совершила несколько атак на критически важную инфраструктуру газопровода «Турецкий поток» на территории России», — отметил он.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсолютно безрассудной попытку Украины атаковать дронами компрессорную станцию «Русская».

По информации Минобороны России, Вооруженные силы Украины ночью предприняли очередную попытку ударить беспилотниками по газокомпрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре на Кубани. В ходе отражения атаки системы противовоздушной обороны России уничтожили 10 украинских беспилотника над станцией, обеспечивающей подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». В сообщении добавили, что ущерба ей допущено не было.

Ранее в Венгрии назвали «грубой атакой» на суверенитет нападение Украины на «Турецкий поток».

 
