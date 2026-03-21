Трамп удивлен отказом Австралии помочь в операции на Ближнем Востоке

Трамп признался, что его удивил отказ Австралии участвовать в конфликте с Ираном

Президент США Дональд Трамп удивлен отказу премьер-министра Австралии Энтони Албанезе направить войска на Ближний Восток. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Sky News Australia.

«Я был немного удивлен, что они сказали «нет», а мы всегда говорим им «да»», – подчеркнул Трамп.

До этого президент США отчитал страны НАТО за отказ помочь с Ираном и предоставить минные тральщики для разблокировки Ормузского пролива. Он заявил, что Вашингтон 40 лет защищает своих партнеров и те «должны вприпрыжку бежать на помощь».

14 марта американский лидер призвал некоторые страны присоединиться к коалиции по охране пролива — однако, по данным СМИ, усилия не увенчались успехом.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что президент России Владимир Путин предпринимает усилия для снижения напряженности на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп назвал НАТО «бумажным тигром».