Дмитриев предрек очередь из стран ЕС за российскими энергоресурсами

Страны ЕС с гордостью займут конец очереди за российскими энергоносителями. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

Он отметил, что меры, принимаемые странами Евросоюза, не помогут им сгладить экономический кризис.

«Страны ЕС скоро попытаются встать в очередь за российскими энергоносителями. Очередь длинная, и они с гордостью встанут в конец», — говорится в сообщении.

Таким образом Дмитриев прокомментировал действиям ЕС по сдерживанию роста цен.

Незадолго до этого Дмитриев порекомендовал чиновникам Евросоюза и Великобритании обратиться к метакогниции — высшей форме интеллекта.

До этого глава РФПИ заявил, что Европейскому союзу (ЕС) стоит признать прошлые просчеты в энергетической и геополитической сферах, а также сменить руководство регионального содружества и пересмотреть политику в отношении РФ. Так он отреагировал на публикацию FT Energy о том, что Европе следует уже сейчас готовиться к затяжному энергетическому кризису.

Ранее Дмитриев раскрыл причину грядущих трудностей для европейцев.