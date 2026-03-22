Дмитриев предрек очередь из стран ЕС за российскими энергоресурсами

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Дмитриев: ЕС с гордостью займет конец очереди за российскими энергоресурсами
Сергей Булкин/POOL/РИА Новости

Страны ЕС с гордостью займут конец очереди за российскими энергоносителями. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

Он отметил, что меры, принимаемые странами Евросоюза, не помогут им сгладить экономический кризис.

«Страны ЕС скоро попытаются встать в очередь за российскими энергоносителями. Очередь длинная, и они с гордостью встанут в конец», — говорится в сообщении.

Таким образом Дмитриев прокомментировал действиям ЕС по сдерживанию роста цен.

Незадолго до этого Дмитриев порекомендовал чиновникам Евросоюза и Великобритании обратиться к метакогниции — высшей форме интеллекта.

До этого глава РФПИ заявил, что Европейскому союзу (ЕС) стоит признать прошлые просчеты в энергетической и геополитической сферах, а также сменить руководство регионального содружества и пересмотреть политику в отношении РФ. Так он отреагировал на публикацию FT Energy о том, что Европе следует уже сейчас готовиться к затяжному энергетическому кризису.

Ранее Дмитриев раскрыл причину грядущих трудностей для европейцев.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!