Дмитриев предрек ЕС трудную жизнь из-за европейских бюрократов-русофобов
Roman Naumov/Global Look Press

Жители Европы и Британии в скором времени столкнутся с бытовыми проблемами из-за отказа европейских бюрократов от энергии из России. Об этом в социальной сети X заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Когда вы сидите без кондиционера, не можете пользоваться своей машиной, оплачивать счета, у вас нет работы — помните, что [глава Европейской комиссии] Урсула [фон дер Ляйен], [глава европейской дипломатии] Кая [Каллас] и другие русофобски настроенные бюрократы из Евросоюза и Великобритании стали причиной этого, отказавшись от недорогой российской энергии», — указал он.

Так Дмитриев прокомментировал публикацию газеты The Wall Street Journal, которая написала об обеспокоенности европейского правительства возможным нефтегазовым кризисом.

До этого Дмитриев заявил, что Евросоюзу стоит признать прошлые просчеты в энергетической и геополитической сферах, а также сменить руководство регионального содружества и пересмотреть политику в отношении России.

Ранее в США спрогнозировали «сокрушительный удар» по экономике Европы.

 
