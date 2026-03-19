Иран атаковал НПЗ в израильской Хайфе

Ynet: обломки иранской ракеты упали в районе НПЗ в израильской Хайфе
Обломки иранской ракеты упали в районе нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в израильском городе Хайфа, в результате чего причинен ущерб. Об этом сообщил портал Ynet.

Сообщается, что во время ракетного обстрела района Хайфы с территории Ирана, возможно, была использована кассетная боеголовка, фрагменты которой упали на несколько участков в этом районе. Журналисты отмечают, что после удара в некоторых районах города и спутниковых территориях произошли перебои с электроснабжением.

До этого стало известно, что арабские страны негативно отреагировали на атаки газового месторождения Ирана «Южный Парс» со стороны Израиля. Власти арабских государств ранее убеждали США прекратить удары по энергетической инфраструктуре Исламской Республики. Теперь же, по информации западных СМИ, арабские лидеры чувствуют, что находятся под ударом сами.

После атак по «Южному Парсу» Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о намерении в ближайшее время атаковать объекты нефтегазового сектора в Катаре, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее в США пригрозили Ирану ударом по газовому месторождению «Южный Парс».

 
