Корабль, замаскированный под сломанное судно, проплыл через Ормузский пролив

Корабль, замаскированный под сломанное судно с названием Jamal, прошел Ормузский пролив. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

По его информации, Jamal впервые появился на радарах 13 марта в Оманском заливе. После судно пропало с радаров и вновь включило маячки отслеживания только 20 марта в Персидском заливе, уже после переправы через Ормузский пролив. Последний раз Jamal заметили на юго-восточном побережье Ирана, пишет агентство.

Тегеран в связи с атаками со стороны Израиля и США объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива, который является одним из основных нефтяных маршрутов в мире. Исламская Республика распространила запрет на проход на все суда, включая коммерческие корабли и танкеры. На этом фоне трафик в стратегическом коридоре почти полностью остановился. Ситуация привела к резкому росту цен на нефть. Президент РФ Владимир Путин спрогнозировал, что добыча нефти, которая завязана на использование Ормузского пролива, «рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Иран пригрозил, что не позволит «даже одному литру нефти» пройти через Ормузский пролив.