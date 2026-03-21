В США предположили, что Вашингтон начал путь к отмене санкций против России

Пападопулос: решение по российской нефти может быть шагом США к отмене санкций

Решение США временно снять ограничения на закупку российской нефти и нефтепродуктов может быть началом процесса постепенной отмены санкций против Российской Федерации. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал бывший советник президента США Джордж Пападопулос.

13 марта США временно вывели из-под санкций российскую нефть и нефтепродукты, загруженные на танкеры по состоянию на 12 марта. Лицензия будет действовать до 11 апреля. Сохранились ограничения для новых поставок, а также для любых операций, которые связаны с Ираном, его правительством, а также иранскими товарами и услугами. Вслед за этим канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что считает неправильным ослаблять санкции в отношении России «по какой бы то ни было причине».

По мнению Пападопулоса, сначала Соединенные Штаты могут снять санкций с нефтяных и газовых компаний России, а после с крупнейших энергетических компаний страны, в том числе «Роснефти» и «Газпрома».

Ранее в Кремле оценили эффект от смягчения санкций против нефти России.