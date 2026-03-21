Президента США назвали «государственным деятелем года»

Республиканская партия округа Палм-Бич в штате Флорида назвала президента Соединенных Штатов Дональда Трампа главным государственным деятелем года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети.

20 марта республиканцы Палм-Бич провели ежегодный гала-вечер в честь памяти президента Авраама Линкольна.

«От имени всех республиканцев округа и всех присутствующих здесь — большое вам спасибо за все, что вы сделали», — сказал главе Белого дома председатель Республиканской партии округа Палм-Бич Карл Кашо на видео, которое было выложено местным журналистом Фрэнком Копыловым в соцсети X.

Американский президент связан с округом Палм-Бич благодаря поместью Мар-а-Лаго, которое стало его основной резиденцией во Флориде и местом, где Трамп проводит свои выходные вдали от Вашингтона.

Накануне Трамп снова заявил, что с украинским лидером Владимиром Зеленским сложнее иметь дело, чем с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Трамп назвал Зеленского последним человеком, в чьей помощи нуждаются США.