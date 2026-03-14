Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Одессе мобилизовали прямо с работы мужчину, у которого дома осталась прикованная к постели мать. В результате пожилая женщина на шесть дней осталась одна и без присмотра, сообщает украинское издание «Страна.ua».

Как отмечают журналисты, сразу после мобилизации мужчину отправили на медкомиссию и отобрали у него телефон, поэтому он не смог предупредить знакомых, чтобы те присмотрели за женщиной. Мужчина рассказал изданию, что его мать не могла передвигаться по квартире самостоятельно из-за больной ноги и почти неделю провела без еды и воды.

В итоге мобилизованный только спустя несколько дней смог вернуться домой для оформления документов в социальных службах и увиделся с матерью.

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине в феврале 2022 года и с тех пор много раз продлевалась. В январе 2026 года министр обороны страны Михаил Федоров заявлял, что число уклоняющихся от службы в стране достигло двух миллионов человек, а количество военнослужащих, самовольно покинувших свои части, составляет около 200 тысяч.

Позднее Федоров анонсировал замену уличной «бусификации» цифровой. Однако пока, по его словам, ни минобороны, ни генштаб вооруженных сил Украины (ВСУ) не готовы выйти за пределы «рабовладельческой философии».



Ранее на Украине толпа напала на сотрудников ТЦК и полиции.