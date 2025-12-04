На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин ответил на вопрос о возможности бессмертия

Путин заявил, что вечен только Бог, отвечая на вопрос о возможности бессмертия
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности достижения бессмертия, заявил, что все имеет конец, а вечен только Бог. Об этом сообщает телеканал India Today.

«Все конечно. Только Господь Бог вечен», — сказал Путин.

19 ноября президент заявил, что Россия стремится к увеличению средней продолжительности жизни в стране. По словам главы государства, эти показатели, вероятно, можно довести и до 150 лет, однако в этом вопросе России «всегда будет мало».

3 сентября Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время неформальной беседы поговорили о бессмертии. Китайский лидер отметил, что сейчас люди в 70 лет являются «детьми», в то время как раньше немногие доживали до этого возраста. В ответ Путин заявил, что благодаря биотехнологиям и трансплантации органов люди могут жить вечно. Си Цзиньпин добавил, что в этом столетии есть шанс прожить до 150 лет.

Ранее академик рассказал о возможностях продления активной жизни до 120 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами