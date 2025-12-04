Путин ответил на вопрос о возможности бессмертия

Путин заявил, что вечен только Бог, отвечая на вопрос о возможности бессмертия

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности достижения бессмертия, заявил, что все имеет конец, а вечен только Бог. Об этом сообщает телеканал India Today.

«Все конечно. Только Господь Бог вечен», — сказал Путин.

19 ноября президент заявил, что Россия стремится к увеличению средней продолжительности жизни в стране. По словам главы государства, эти показатели, вероятно, можно довести и до 150 лет, однако в этом вопросе России «всегда будет мало».

3 сентября Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время неформальной беседы поговорили о бессмертии. Китайский лидер отметил, что сейчас люди в 70 лет являются «детьми», в то время как раньше немногие доживали до этого возраста. В ответ Путин заявил, что благодаря биотехнологиям и трансплантации органов люди могут жить вечно. Си Цзиньпин добавил, что в этом столетии есть шанс прожить до 150 лет.

Ранее академик рассказал о возможностях продления активной жизни до 120 лет.