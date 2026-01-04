Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Медведев заявил, что ООН не способна влиять на события, как в Венесуэле

Медведев: у ООН нет механизмов решения ситуаций, как агрессия против Венесуэлы
Екатерина Штукина/РИА Новости

ООН не располагает действенными инструментами для урегулирования ситуаций, подобных агрессии США в отношении Венесуэлы. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ТАСС.

«К огромному сожалению, ООН на такие события повлиять не способна. Причем не «в последнее время», а с момента своего создания. Примеры можно перечислять долго. Ни разу грозные резолюции ООН не заставляли стороны сложить оружие, отказаться от методов международного терроризма, прекратить геноцид целых народов», — подчеркнул Медведев, комментируя вопрос о значении осуждения атаки на Венесуэлу в рамках ООН.

Он добавил, что неоднократно поднималась тема необходимости создания в рамках международного права реальных и эффективных механизмов, способных гарантировать спокойную, безопасную и достойную жизнь миллиардам людей на Земле.

3 января США провели военную операцию на территории Венесуэлы, в результате которой президент Николас Мадуро и его жена были взяты под стражу. Их доставили в Нью-Йорк, где они предстанут перед судом по обвинениям в руководстве наркокартелем Cartel de los Soles и совершении других преступлений.

В связи с арестом президента, обязанности главы венесуэльского государства были временно возложены на вице-президента Делси Родригес. Параллельно с этим, о своих претензиях на пост президента заявила Мария Мачадо, представляющая венесуэльскую оппозицию.

Ранее Медведев заявил о возможности повторения «венесуэльской операции» на Украине.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27559867_rnd_8",
    "video_id": "record::1e08c79d-c46c-4e35-bd4e-371ab918d617"
}
 
Теперь вы знаете
Свинцовые белила и ректальные свечи из радия: какие яды люди использовали в быту, пока наука не шагнула вперед
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+