Медведев заявил, что ООН не способна влиять на события, как в Венесуэле

Медведев: у ООН нет механизмов решения ситуаций, как агрессия против Венесуэлы

ООН не располагает действенными инструментами для урегулирования ситуаций, подобных агрессии США в отношении Венесуэлы. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ТАСС.

«К огромному сожалению, ООН на такие события повлиять не способна. Причем не «в последнее время», а с момента своего создания. Примеры можно перечислять долго. Ни разу грозные резолюции ООН не заставляли стороны сложить оружие, отказаться от методов международного терроризма, прекратить геноцид целых народов», — подчеркнул Медведев, комментируя вопрос о значении осуждения атаки на Венесуэлу в рамках ООН.

Он добавил, что неоднократно поднималась тема необходимости создания в рамках международного права реальных и эффективных механизмов, способных гарантировать спокойную, безопасную и достойную жизнь миллиардам людей на Земле.

3 января США провели военную операцию на территории Венесуэлы, в результате которой президент Николас Мадуро и его жена были взяты под стражу. Их доставили в Нью-Йорк, где они предстанут перед судом по обвинениям в руководстве наркокартелем Cartel de los Soles и совершении других преступлений.

В связи с арестом президента, обязанности главы венесуэльского государства были временно возложены на вице-президента Делси Родригес. Параллельно с этим, о своих претензиях на пост президента заявила Мария Мачадо, представляющая венесуэльскую оппозицию.

Ранее Медведев заявил о возможности повторения «венесуэльской операции» на Украине.