Общество

«Напишите мне»: Лукашенко пообещал защитить женщин от мужиков

Лукашенко призвал белорусских женщин писать ему о проблемах с мужчинами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в преддверии 8 марта предложил женщинам обращаться к нему, в случае проблем с мужчинами. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Если хоть один мужик вас обидит в эти дни, найдите возможность — ну у нас же TikTok есть <...> — но если кто-то обидит вас, напишите мне. Я обязательно отреагирую», — сказал белорусский лидер на церемонии вручения государственных наград в преддверии 8 марта.

Лукашенко уточнил, что глава администрации президента Дмитрий Крутой берет на контроль все обращения к нему. После этого он докладывает об этом главе государства.

«Я каждое утро читаю [обращения], иногда до смешного доходит», — уточнил президент Белоруссии.

До этого Лукашенко на встрече с послом Ирана в Минске Алирезой Санеи заявил, что войны неприемлемы для его страны на генетическом уровне. Он уточнил, что Белоруссия исторически располагалась в эпицентре крупных войн, и народ республики имеет память об этих событиях, которая не позволяет стране ввязываться в вооруженные конфликты.

Ранее Лукашенко назвал неприемлимым нападение Израиля при поддержке США на Иран.

 
