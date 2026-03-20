Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Посла Израиля вызвали в МИД РФ после ранения журналиста RT в Ливане

odedjoseph/X

Посол Израиля Одед Йосеф посетил министерство иностранных дел РФ, куда его вызвали в связи с ранением журналиста RT Стива Суини при израильском обстреле на юге Ливана. Об этом сообщили «Известия».

По данным газеты, дипломат провел в здании 45 минут.

«Йосеф сказал, что встреча прошла отлично», — отмечается в сообщении.

19 марта израильский самолет выпустил ракету по машине журналистов RT, когда они пересекали мост возле военной базы в Ливане, в результате чего получили ранения корреспондент Суини и его оператор. Пострадавших доставили в госпиталь. Медики вытащили из тела Суини шрапнель.

Позже RT опубликовал видеоролик, на котором записан момент удара Израиля по съемочной группе. Во время атаки журналист и оператор вели репортаж — на кадрах видно, как корреспондент успевает уклониться в последний момент, после чего снаряд падает и взрывается в нескольких метрах от них.

Ранее Олед Йосеф назвал основную цель операции против Ирана.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!