Политика

Посол Израиля назвал основную цель операции против Ирана

Посол Йосеф: цель операции Израиля против Ирана заключается в устранении угрозы
odedjoseph/X

Цель военной операции Израиля против Ирана заключается в устранении исходящей от Тегерана «угрозы». Об этом заявил посол израильского государства в России Одед Йосеф в интервью ИС «Вести».

При этом дипломат отметил, что Израиль хотел бы видеть в Иране другую власть.

Сейчас Ираном управляет верховный лидер (рахбар) — Моджтаб Хосейни Хаменеи, а власть распределена между религиозными органами и военными (КСИР).

В начале марта Йосеф заявлял, что Россия заняла однобокую позицию по Ирану, хотя вполне может сыграть важную роль в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что операция против Ирана будет продолжаться столько, сколько потребуется.

 
