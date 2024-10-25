Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путину подарили двух драконов

Премьер Вьетнама Фам Минь Чинь подарил Путину двух драконов

close
Пелагия Тихонова, фотохост-агентство brics-russia2024.ru/kremlin.ru

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь привез президенту России Владимиру Путину подарок к прошедшему дню рождения — двух драконов. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что вьетнамский премьер вручил подарок Путину в рамках саммита БРИКС в Казани. Фам Минь Чинь отметил, что во Вьетнаме драконы являются символом власти.

Премьер добавил, что маленький дракон олицетворяет власть внутри России, а большой — власть Путина за пределами РФ и во всем мире.

Также российский лидер пригласил нового президента Вьетнама Лыонга Кыонга в Россию. Путин попросил передать поздравления Лыонгу Кыонгу, который 21 октября был избран национальным собранием страны на пост президента Вьетнама.

До этого вьетнамский политолог Занг Дин заявил, что направленная на повышение роли и положения развивающихся стран глобального Юга ориентация развития БРИКС соответствует интересам Ханоя. В случае вступления в организацию Вьетнам мог бы получить доступ к крупным источникам капитала и рынкам, участвуя в проектах и инициативах в экономической сфере, отметил эксперт.

Ранее политолог заявил о важности укрепления партнерских отношений России с Вьетнамом.

Все новости на тему:
Саммит БРИКС в Казани
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами