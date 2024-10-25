Путину подарили двух драконов

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь привез президенту России Владимиру Путину подарок к прошедшему дню рождения — двух драконов. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что вьетнамский премьер вручил подарок Путину в рамках саммита БРИКС в Казани. Фам Минь Чинь отметил, что во Вьетнаме драконы являются символом власти.

Премьер добавил, что маленький дракон олицетворяет власть внутри России, а большой — власть Путина за пределами РФ и во всем мире.

Также российский лидер пригласил нового президента Вьетнама Лыонга Кыонга в Россию. Путин попросил передать поздравления Лыонгу Кыонгу, который 21 октября был избран национальным собранием страны на пост президента Вьетнама.

До этого вьетнамский политолог Занг Дин заявил, что направленная на повышение роли и положения развивающихся стран глобального Юга ориентация развития БРИКС соответствует интересам Ханоя. В случае вступления в организацию Вьетнам мог бы получить доступ к крупным источникам капитала и рынкам, участвуя в проектах и инициативах в экономической сфере, отметил эксперт.

Ранее политолог заявил о важности укрепления партнерских отношений России с Вьетнамом.