Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ханое начались переговоры России и Вьетнама

В Ханое начались российско-вьетнамские переговоры с участием премьера Мишустина
close
Дмитрий Астахов/РИА Новости

В Ханое начались российско-вьетнамские переговоры, сообщает РИА Новости.

В них принимают участие премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь. Также российский премьер планирует встретиться с генеральным секретарем Центрального комитета Компартии Вьетнама То Ламом, президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом, председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.

Мишустин ранее прилетел во Вьетнам с официальным визитом. Он пробудет в стране с 14 по 15 января. В рамках поездки глава российского правительства планирует обсудить со вьетнамской стороной вопросы двусторонних отношений, в том числе торгово-экономическое, научно-технологическое и культурно-гуманитарное сотрудничество.

Ранее Мишустин посетил Пакистан.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами