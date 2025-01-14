В Ханое начались переговоры России и Вьетнама

В Ханое начались российско-вьетнамские переговоры, сообщает РИА Новости.

В них принимают участие премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь. Также российский премьер планирует встретиться с генеральным секретарем Центрального комитета Компартии Вьетнама То Ламом, президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом, председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.

Мишустин ранее прилетел во Вьетнам с официальным визитом. Он пробудет в стране с 14 по 15 января. В рамках поездки глава российского правительства планирует обсудить со вьетнамской стороной вопросы двусторонних отношений, в том числе торгово-экономическое, научно-технологическое и культурно-гуманитарное сотрудничество.

Ранее Мишустин посетил Пакистан.