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Премьер Вьетнама призвал творчески решить вопрос взаиморасчетов с Россией

Премьер Вьетнама призвал бизнесменов активизировать связи Москвы и Ханоя
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Depositphotos

Бизнесу Вьетнама и России необходимо заниматься поиском разных решений для укрепления связей двух стран, заявил премьер-министр азиатской страны Фам Минь Чинь, пишет агентство ТАСС.

На встрече с представителями деловых кругов Москвы и Ханоя, которая прошла в рамках визита главы правительства России Михаила Мишустина, Минь подчеркнул, что страны еще не использовали весь имеющийся потенциал.

Вьетнамский премьер также призвал предпринимателей уделить пристальное внимание темам торговли и транспорта — отраслям, в которых, по его словам, Россия сильна.

Накануне в Ханое начались российско-вьетнамские переговоры между российским премьером Михаилом Мишустиным и вьетнамским премьером Фам Минь Тинем. Также российский премьер планирует встретиться с генеральным секретарем Центрального комитета Компартии Вьетнама То Ламом, президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом, председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.

На этой неделе вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия и Вьетнам увеличат число взаимных авиарейсов.

Ранее стало известно, на сколько вырос поток россиян во Вьетнам.

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