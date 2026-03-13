Аналитик объяснил, почему Зеленский вступил в конфликт с Орбаном

Аналитик Кошкович: Зеленский угрожает Орбану, так как не может его подчинить

Украинский президент Владимир Зеленский вступил в конфликт с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, так как не смог его подчинить. Об этом на своей странице в социальной сети X написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«Любой, кто не подчиняется его (Зеленского. — «Газета.Ru») требованиям, становится для него врагом», — отметил эксперт.

Он выразил уверенность, что украинский лидер по этой же причине начал поддерживать оппозицию в Венгрии в преддверии парламентских выборов. Речь идет о силах, возглавляемых Петером Мадьяром.

В конце января Украина прекратила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба», из-за чего Венгрия и Словакия остались без поставок. На этом фоне Будапешт заблокировал выделение в Европейском союзе (ЕС) кредита Киеву в размере €90 млрд.

Зеленский начал открыто угрожать Орбану после данного решения Венгрии. В частности, он пообещал передать адрес венгерского премьер-министра украинским военнослужащим, если тот продолжит блокировать транш.

Ранее Зеленский объяснил свои угрозы в адрес Орбана.