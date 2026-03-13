Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Аналитик объяснил, почему Зеленский вступил в конфликт с Орбаном

Аналитик Кошкович: Зеленский угрожает Орбану, так как не может его подчинить
Yves Herman/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский вступил в конфликт с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, так как не смог его подчинить. Об этом на своей странице в социальной сети X написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«Любой, кто не подчиняется его (Зеленского. — «Газета.Ru») требованиям, становится для него врагом», — отметил эксперт.

Он выразил уверенность, что украинский лидер по этой же причине начал поддерживать оппозицию в Венгрии в преддверии парламентских выборов. Речь идет о силах, возглавляемых Петером Мадьяром.

В конце января Украина прекратила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба», из-за чего Венгрия и Словакия остались без поставок. На этом фоне Будапешт заблокировал выделение в Европейском союзе (ЕС) кредита Киеву в размере €90 млрд.

Зеленский начал открыто угрожать Орбану после данного решения Венгрии. В частности, он пообещал передать адрес венгерского премьер-министра украинским военнослужащим, если тот продолжит блокировать транш.

Ранее Зеленский объяснил свои угрозы в адрес Орбана.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
