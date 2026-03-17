Всем дипмиссиям США предписали пересмотреть меры безопасности на фоне конфликта с Ираном

Государственный департамент США приказал всем американским дипломатическим миссиям немедленно провести оценку безопасности на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на корреспонденцию внешнеполитического ведомства.

В публикации отмечается, что это первый случай, когда американским диппредставительствам было предписано пересмотреть меры безопасности из-за войны с Исламской Республикой.

Согласно документу ведомства, все дипмиссии по всему миру должны созвать междисциплинарные группы, которые будут предназначены для выявления угроз и планирования реагирования.

До этого профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен заявил, что военные Ирана всю ночь атаковали посольство США в столице Ирака Багдаде.

В сети появились кадры ночной атаки дронов на район, где находится посольство США в Багдаде. Как сообщал CNN, геолокация одного из роликов свидетельствует о том, что системы ПВО вели огонь по цели примерно в 600 метрах от американской дипмиссии.

Ранее в Иране заявили о планах продолжать войну против США и Израиля до победного конца.

 
