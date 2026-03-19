Москалькова сообщила о подготовке новых обменов между Россией и Украиной

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что Москва и Киев готовят новые обмены военнопленными и гражданскими лицами. Ее слова передает РИА Новости.

«Мы <...> ведем переговоры с уполномоченным по правам человека Верховной рады [Украины Дмитрием Лубинцом]», — рассказала омбудсмен.

6 марта Москва и Киев провели обмен попавшими в плен военнослужащими по формуле «300 на 300». С Украины были возвращены 300 российских бойцов, Россия отпустила столько же украинских солдат. Как рассказали в министерстве обороны РФ, посреднические усилия гуманитарного характера сторонам оказали Соединенные Штаты и Объединенные Арабские Эмираты.

В тот же день Москалькова сообщила, что в Россию с Украины вернулся вывезенный житель Суджанского района Курской области. Договоренность была достигнута в рамках диалога между омбудсменами двух стран, а также при содействии российского министерства обороны.

5 марта между Москвой и Киевом состоялся обмен пленными по формуле «200 на 200». Освобожденных российских военнослужащих сначала доставили в Белоруссию, где им была оказана необходимая медицинская и психологическая помощь.

