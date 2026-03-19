Представитель США обещал передать в Белый дом мнение Лукашенко по Ирану

Мнение президента Белоруссии Александра Лукашенко по Ирану отличается от западного. Об этом заявил спецпосланник США Джон Коул после переговоров с белорусским лидером, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Очень ценно всегда получать мнение президента Беларуси. Потому что это совершенно другое мнение по сравнению с тем, что мы можем получить на Западе. Это очень ценно для нас. Я обязательно передам все, что мы здесь сегодня обсуждали в США», — сказал Коул.

Во время встречи с делегацией США Лукашенко заявил, что по-прежнему является сторонником американского президента Дональда Трампа, несмотря «на определенные ошибки» Вашингтона.

Президент Белоруссии и делегация США, которую возглавлял Коул, провели переговоры 19 марта во Дворце Независимости в Минске. Стороны беседовали более трех часов, к текущему моменту встреча завершилась. Перед началом мероприятия Лукашенко сделал комплимент Коулу, заявив, что американский чиновник выглядит так, «будто войны нет».

После переговоров с Лукашенко Коул сказал журналистам, что война в Иране в какой-то мере отодвинула на второй план украинский конфликт для властей США.

Ранее Лукашенко заявил, что США и Израиль не добились своих целей в Иране.