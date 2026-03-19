Коул раскрыл, как события на Ближнем Востоке изменили отношение США к Украине

Коул: ситуация на Ближнем Востоке для США сейчас важнее Украины

Война в Иране в какой-то мере отодвинула на второй план украинский конфликт для властей США. Об этом заявил журналистам спецпосланник американского лидера Джон Коул после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, пишет БелТА.

«Естественно, для России и Украины ситуация в Украине гораздо важнее <...> Для Ирана, США и Израиля гораздо важнее то, что происходит на Ближнем Востоке», — подчеркнул Коул.

Он добавил, что ситуация очень переменчивая — меняется каждый день.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры России, США и Украины временно приостановлены на фоне обострения на Ближнем Востоке и перегруженности Вашингтона другими проблемами. Происходящее он назвал «ситуативной паузой». Песков добавил, что как только будут согласованы графики всех трех сторон эта пауза будет прервана.

При этом, как уточнил представитель Кремля 19 марта, работа в двустороннем формате продолжается: спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев взаимодействует с американской стороной в рамках отдельной рабочей группы.

