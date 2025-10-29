В Эстонии прокомментировали сообщения о «подводном шпионаже» РФ

Министерство обороны Эстонии опровергло сообщения немецких СМИ об активности РФ у затонувшего парома Estonia в Балтийском море. Об этом пишет эстонское агентство ERR.

«Данный участок Балтийского моря является одним из наиболее контролируемых мест, главным образом из-за соблюдения покоя захоронения. В этом районе действует запрет на погружения и остановки судов, а место находится в зоне ответственности Финляндии», — заявили в министерстве обороны Эстонии в ответ на запрос журналистов ERR.

Предположения о том, что Россия использует затонувший объект для установления на нем разведывательного оборудования, по мнению эстонского эксперта по мореходству Таури Роозипуу, необоснованны. Он обратил внимание, что паром находится под пристальным вниманием и потому непригоден для шпионажа.

«Гораздо проще найти в море случайное место, где можно было бы установить эти устройства, не привлекая внимания», — считает эксперт.

Также Роозипуу добавил, что затонувший паром не находится в зоне интенсивного судоходства, однако лежит на участке, который регулярно патрулируют силы НАТО в рамках операции по защите подводной инфраструктуры Baltic Sentry.

Паром «Эстония» затонул 28 сентября 1994 года. На его борту было 803 пассажира и 186 членов экипажа. Из них 852 человека спасти не удалось.

