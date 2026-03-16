МИД Бельгии раскритиковал премьера за идею восстановить отношения с Россией

Francois Lenoir/Reuters

Вице-премьер и глава МИД Бельгии Максим Прево раскритиковал идею премьер-министра Барта Де Вевера нормализовать отношения с Россией, прежде чем страны-члены Евросоюза будут допущены к переговорам по урегулированию российско-украинского конфликта. Его слова передает ТАСС.

По мнению Прево, позиция Де Вевера подрывает европейскую солидарность, так как Россия препятствует вовлечению ЕС в переговоры, и, пока это продолжается, разговоры о нормализации отношений являются «сигналом о слабости».

В выходные премьер-министр Бельгии в интервью газете Echo призвал к нормализации отношений с Москвой ради доступа к дешевым энергоносителям. Он заявил, что Европа не способна бесконечно поддерживать Киев оружием без участия США, а попытки «задушить Россию экономически» провалились. Он опасается, что Брюссель окажется за бортом переговорного процесса.

В связи с этим Де Вевер считает, что сделка с Россией является «единственно возможным решением».

Ранее в Кремле заявили о паузе в диалоге по Украине из-за переориентации США.

 
