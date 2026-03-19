Каллас призвала ЕС не допустить капитуляции Украины

ЕС должен найти решение конфликта на Украине, которое не будет означать «капитуляции» Украины перед Россией. Об этом глава евродипломатии Кая Каллас рассказала на пресс-подходе перед саммитом лидеров ЕС, видео она опубликовала на своей странице в соцсети X.
Каллас отметила, что конфликты на Украине и на Ближнем Востоке связаны. Она подчеркнула, что сейчас «настало время» продемонстрировать поддержку Украины Евросоюзом, так как война США с Ираном приносит выгоду России.
«Завершение войны на Ближнем Востоке крайне важно для того, чтобы найти решение по Украине, которое не означало бы, что Киев полностью капитулирует перед Россией», — сказала она.
18 марта президент Финляндии Александр Стубб отметил, что ЕС де-факто придется признать территориальные уступки Украины в пользу России.
Также 17 марта министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна написал, что Россия и Иран в конфликте на Ближнем Востоке находятся «на одной стороне», и ЕС не должен «позволить» Москве извлечь выгоду из конфликта.
Ранее в Евросоюзе признались, что не понимают целей операции США против Ирана.