Стало известно, как конфликт США и Ирана повлиял на Зеленского

BZ: ситуация на Украине для Зеленского ухудшилась из-за конфликта США и Ирана

Ситуация на Украине для главы государства Владимира Зеленского резко ухудшилась после того, как США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Об этом пишет Berliner Zeitung (BZ).

«Соединенные Штаты уже некоторое время усиливают давление на него (Зеленского. — «Газета.Ru»), в то же время ослабляются санкции против России и ставятся под сомнение поставки оружия [на Украину]», — отметили авторы статьи.

По их мнению, переговорная позиция Киева за последнее время сильно ослабла.

В материале подчеркивается, что вопрос о готовности Украины пойти на болезненные для нее уступки ради завершения боевых действий остается без ответа. При этом в данный момент власти страны отказываются уступать, поэтому быстрого прорыва на переговорах по урегулированию конфликта ожидать не стоит, добавили журналисты.

15 марта президент США заявил, что заключить сделку с Владимиром Зеленским гораздо сложнее, чем с российским лидером Владимиром Путиным. Как сказал хозяин Белого дома, его удивляет нежелание главы Украины заключать соглашение.

Ранее в Кремле сообщили о паузе в работе трехсторонней группы России, США и Украины.