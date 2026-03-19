Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Стало известно, как конфликт США и Ирана повлиял на Зеленского

BZ: ситуация на Украине для Зеленского ухудшилась из-за конфликта США и Ирана
Ukrainian Presidential Press Service

Ситуация на Украине для главы государства Владимира Зеленского резко ухудшилась после того, как США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Об этом пишет Berliner Zeitung (BZ).

«Соединенные Штаты уже некоторое время усиливают давление на него (Зеленского. — «Газета.Ru»), в то же время ослабляются санкции против России и ставятся под сомнение поставки оружия [на Украину]», — отметили авторы статьи.

По их мнению, переговорная позиция Киева за последнее время сильно ослабла.

В материале подчеркивается, что вопрос о готовности Украины пойти на болезненные для нее уступки ради завершения боевых действий остается без ответа. При этом в данный момент власти страны отказываются уступать, поэтому быстрого прорыва на переговорах по урегулированию конфликта ожидать не стоит, добавили журналисты.

15 марта президент США заявил, что заключить сделку с Владимиром Зеленским гораздо сложнее, чем с российским лидером Владимиром Путиным. Как сказал хозяин Белого дома, его удивляет нежелание главы Украины заключать соглашение.

Ранее в Кремле сообщили о паузе в работе трехсторонней группы России, США и Украины.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!