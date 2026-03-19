В НАТО посоветовали Рютте залечь на дно

Дипломат Североатлантического альянса посоветовал генсеку НАТО Марку Рютте залечь на дно из-за критики президента США Дональда Трампа. Об этом пишет издание Politico.

«Он (Рютте. — «Газета.Ru») считает, что сейчас, если он заговорит, мало что изменится. Я не понимаю, как он может угодить [Трампу]. Так что лучше залечь на дно, по крайней мере, публично», — поделился дипломат.

5 марта генсек НАТО в интервью Reuters заявил, что Иран «близок» к тому, чтобы стать угрозой для Европы.

Он выразил поддержку президенту США Дональду Трампу в его стремлении уничтожить ядерный и ракетный потенциал Ирана.

По словам генсека, важно убедиться в том, что Иран больше не представляет угрозы.

4 марта Рютте в интервью Newsmax заявил, что НАТО может применить пятую статью договора о коллективной обороне в операции США против Ирана. Он подчеркнул, что члены блока готовы защищать свою территорию по мере роста напряженности на Ближнем Востоке.

Ранее сенат США позволил Трампу самостоятельно решать вопрос войны с Ираном.