Генсек НАТО увидел угрозу Европе из-за событий на Ближнем Востоке

Рютте: Иран «близок» к тому, чтобы стать угрозой для Европы

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил в интервью Reuters, что Иран «близок» к тому, чтобы стать угрозой для Европы.

Он выразил поддержку президенту США Дональду Трампу в его стремлении уничтожить ядерный и ракетный потенциал Ирана.

По словам генсека, важно убедиться в том, что Иран больше не представляет угрозы.

Накануне Рютте в интервью Newsmax заявил, что НАТО может применить пятую статью договора о коллективной обороне в операции США против Ирана. Он подчеркнул, что члены блока готовы защищать свою территорию по мере роста напряженности на Ближнем Востоке.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В ответ Иран начал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее сенат США позволил Трампу самостоятельно решать вопрос войны с Ираном.