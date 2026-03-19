В РФПИ указали на переломный момент из-за заявления Трампа

Дмитриев: заявление Трампа об ударах по газовым объектам — переломный момент
Глава РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций), спецпредставитель российского лидера Владимира Путина Кирилл Дмитриев написал в своем аккаунте в соцсети X, что заявления президента США Дональда Трампа об ударах по газовым объектам Ирана являются переломным моментом.

«Переломный момент», — написал Дмитриев, прокомментировав слова Трампа о возможном ударе по месторождению «Южный Парс» с такой силой, «какую Иран никогда не видел».

19 марта Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social заявил, что Вашингтон ничего не знал о планах Израиля атаковать нефтяное месторождение «Южный Парс». Он добавил, что Израиль больше не будет атаковать «Южный Парс», однако Вашингтон может сделать это самостоятельно в случае атаки Ирана по Катару. В таком случае Соединенные Штаты «с помощью и согласия Израиля или без таковых, массированно уничтожат все месторождение «Южный Парс» с такой силой и мощью, которых Иран никогда прежде не видел и не испытывал».

Накануне иранская государственная телерадиокомпания IRIB сообщала, что Ирана намерен в скором времени атаковать нефтегазовые объекты в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре.

Ранее Иран пригрозил, что не позволит «даже одному литру нефти» пройти через Ормузский пролив.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!