В РФ введут переходный период для малых компаний по выбору налогового режима

Путин поручил ввести для малых компаний период по выбору налогового режима

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить введение в текущем году переходного периода для малых компаний по выбору оптимального режима налогообложения. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер в конце января 2026 года провел совещание с членами кабинета министров. По итогам встречи он утвердил перечень поручений.

«Правительству Российской Федерации <...> обеспечить внесение в законодательство <...> изменений, предусматривающих установление в 2026 году переходного периода в целях выбора малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, оптимального режима налогообложения», — говорится в перечне.

Кабинет министров в рамках исполнения поручения должен рассмотреть вопрос о предоставлении малым компаниям возможности формирования и представления налоговой отчетности в упрощенном порядке.

Выполнить поручение президента необходимо до 1 марта текущего года. Ответственным лицом Владимир Путин назначил премьер-министра страны Михаила Мишустина.

21 января 2026 года глава государства в ходе совещания с членами правительства РФ заявил о необходимости обдумать упрощение налоговой отчетности для малого бизнеса, сообщала газета «Известия».

Ранее малый бизнес попросил министерство финансов РФ заменить штрафы за ряд налоговых нарушений на предупреждения.