В России предположили, что Обама и власти ЕС являются инопланетянами

Сергей Булкин/POOL/РИА Новости

На фоне участившихся на Западе обсуждений инопланетной жизни, глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предположил, что экс-президент США Барак Обама, а также европейское руководство — инопланетяне, которые стремятся подорвать западную цивилизацию изнутри.

«Как и предсказывалось. Инопланетяне в грандиозном финале сезона. Возможно, Обама — один из них, наряду с руководством ЕС и Великобритании. Это объяснило бы их стремление подорвать западную цивилизацию изнутри», — написал Дмитриев, прокомментировав в соцсети Х слова Трампа об обнародовании информации.

До этого президент США Дональд Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social, что поручит Пентагону опубликовать информацию о внеземной жизни и НЛО. Соответствующее заявление он сделал на фоне признания бывшего лидера Соединенных Штатов Барака Обамы о существовании инопланетян.

14 февраля Обама в подкасте No Lie признался, что верит в существование инопланетян. Политик с юмором вспомнил, что это был один из первых вопросов, которые он задал, став президентом США. Однако в Зоне 51 в Неваде, где, по слухам, американские военные проводят эксперименты над инопланетянами, он не нашел никаких тайных лабораторий. Тем не менее Обама допустил существование масштабного заговора, о котором, возможно, ему не сообщили даже как президенту.

Ранее Дмитриев объяснил, почему Клинтон «никому не нравится».
 
