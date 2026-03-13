Размер шрифта
Генсек ООН прибыл в Ливан

Генсек ООН прибыл в Бейрут с визитом солидарности
Telegram-канал РаZVожаев

Генсекретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил в социальной сети X, что прибыл в Бейрут с визитом солидарности с ливанским народом.

«Я только что приземлился в Бейруте с визитом солидарности с народом Ливана. Они не выбирали эту войну, они были в нее втянуты», — отметил он.

Гутерриш отметил, что он и организация приложат все усилия для достижения мирного будущего, которого Ливан и регион «так заслуживают».

До этого телеканал Al Jadeed сообщил, что Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли точечный удар по многоэтажному дому в столице Ливана. По информации журналистов, поврежденное здание расположено в квартале Эль-Башура. Во время атаки были поражены два верхних этажа, их заволокло густым дымом.

12 марта министерство здравоохранения Ливана заявило, что дрон ЦАХАЛ атаковал автомобиль на набережной в Бейруте. В результате не менее семи человек получили несовместимые с жизнью травмы. Еще 21 человек пострадал при ударе по пляжу Рамлет аль-Байда.

Ранее израильские войска уничтожили Русский дом в Ливане.

 
