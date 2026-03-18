В Кремле отреагировали на убийство Лариджани

Песков: РФ осуждает убийство секретаря Совета безопасности Ирана Лариджани
Российская сторона осуждает убийство секретаря Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

«Мы осуждаем действия, направленные на причинения вреда здоровье и тем более убийство руководства суверенного Ирана», — сказал он.

17 марта министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о гибели Али Лариджани — одной из ключевых фигур системы власти в Иране. В Тегеране подтвердили эту информацию. Вместе с ним погибли его сын Мортаза, заместитель секретаря Совета национальной безопасности Алиреза Баят, а также сотрудники охраны. Президент Масуд Пезешкиан и КСИР пообещали суровую кровную месть за смерть чиновника. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Позже американская газета The New York Times со ссылкой на двух иранских чиновников написала, что после случившегося иранские руководители напуганы и бояться стать «следующими». Один из собеседников издания рассказал, что ему звонили коллеги и задавались вопросом, кто сможет погибнуть следующим. Другой отметил, что в Иране нарастает ощущение, что Израиль не остановится, пока не устранит ключевые фигуры руководства Исламской Республики и не произойдет смена режима.

Ранее стало известно о случайности, спасшей жизнь Моджтабе Хаменеи.

 
