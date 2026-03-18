Убийство Лариджани вызвало панику среди иранских чиновников

После гибели секретаря Совета национальной безопасности Али Лариджани иранские руководители напуганы и бояться стать «следующими». Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на двух иранских чиновников.

Один из собеседников издания рассказал, что ему звонили коллеги и задавались вопросом, кто сможет погибнуть следующим. Другой отметил, что в Иране нарастает ощущение, что Израиль не остановится, пока не устранит ключевые фигуры руководства Исламской Республики и не произойдет смена режима.

Бывший иранский парламентарий Али Акбар Мусави Хоейни рассказал газете, что Лариджани считался умеренным политиком, и от него ожидали определенных перемен, в итоге он не только не смог воплотить их в жизнь, но и сам стал жертвой.

17 марта министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о гибели Али Лариджани — одной из ключевых фигур системы власти в Иране. В Тегеране подтвердили эту информацию. Вместе с ним погибли его сын Мортаза, заместитель секретаря Совета национальной безопасности Алиреза Баят, а также сотрудники охраны. Президент Масуд Пезешкиан и КСИР пообещали суровую кровную месть за смерть чиновника.

