Мерц: ЕС следует забыть наивный пацифизм в эпоху ни войны, ни мира

Европейскому союзу (ЕС) следует забыть о «наивном пацифизме» в условиях, когда объединение находится ни в состоянии войны, ни в состоянии мира. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе съезда партии «Христианско-демократический союз» (ХДС), передает ТАСС.

«Кто сегодня следует наивному пацифизму, тот способствует войнам будущего», — сказал глава немецкого кабмина.

Мерц добавил, что Европа «должна научиться говорить на языке державы».

9 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что каждую неделю происходят события, которые приближают Европу к войне, и впереди ЕС ждут «самые трудные времена». Глава кабмина подчеркнул, что его страна не должна быть втянута «в это безумие».

4 февраля глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что НАТО готовит европейские страны к крупномасштабному вооруженному конфликту с РФ в ближайшие четыре года. По ее словам, в государствах ЕС «уже установлены сроки» для начала конфликта.

