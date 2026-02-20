Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Политика

Мерц призвал ЕС забыть «наивный пацифизм»

Мерц: ЕС следует забыть наивный пацифизм в эпоху ни войны, ни мира
Yves Herman/Reuters

Европейскому союзу (ЕС) следует забыть о «наивном пацифизме» в условиях, когда объединение находится ни в состоянии войны, ни в состоянии мира. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе съезда партии «Христианско-демократический союз» (ХДС), передает ТАСС.

«Кто сегодня следует наивному пацифизму, тот способствует войнам будущего», — сказал глава немецкого кабмина.

Мерц добавил, что Европа «должна научиться говорить на языке державы».

9 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что каждую неделю происходят события, которые приближают Европу к войне, и впереди ЕС ждут «самые трудные времена». Глава кабмина подчеркнул, что его страна не должна быть втянута «в это безумие».

4 февраля глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что НАТО готовит европейские страны к крупномасштабному вооруженному конфликту с РФ в ближайшие четыре года. По ее словам, в государствах ЕС «уже установлены сроки» для начала конфликта.

Ранее глава МИД Франции Барро рассказал, как избежать войны в Европе.
 
Теперь вы знаете
Трамп уснул, охрана Алиева подралась, а Россия не приехала. Чем запомнилось первое заседание Совета мира
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!