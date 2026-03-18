В Совфеде оценили слова Стубба о территориальных уступках Украины

Пушков: слова Стубба об Украине говорят о внутренних сдвигах внутри ЕС
Слова президента Финляндии Александра Стубба о территориальных уступках, на которые должна будет пойти Украина, говорят о «постепенных внутренних сдвигах в позициях внутри ЕС». Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

Пушков прокомментировал слова Стубба о том, что ЕС будет вынужден де-факто признать территориальные уступки Украины в пользу России. Сенатор отметил, что сам Стубб, судя по его заявлению, уже «уже де факто признал территориальные изменения на Украине», а теперь сделать это придется и ЕС. Пушков отметил, что сейчас это не «классическая» позиция Евросоюза.

«Стубб, который претендует на роль негласного посредника между ЕС и Трампом, вероятно, транслирует таким образом позицию американской администрации, но не официальный дискурс Евросоюза. Это говорит о постепенных внутренних сдвигах в позициях внутри ЕС. Все развивается по классической формуле: возмущение — отторжение — несогласие — смирение — принятие. История знала немало примеров», — отметил он.

Также Стубб недавно заявил, что ЕС приближается к моменту, когда ему придется восстановить прямой диалог с Россией.

По данным недавнего опроса Киевского международного института социологии (КМИС), более 60% украинцев поддержали бы проведение референдума по соглашению с Россией, которое включало бы «неопределенные территориальные уступки». При этом в мартовском опросе КМИС 57% украинцев исключили вывод украинских войск с территории Донбасса.

Ранее Дмитриев заявил, что большинство украинцев поддержали бы территориальные уступки.

 
