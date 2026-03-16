Лавров рассказал о стараниях Европы попасть на переговоры по Украине

Лавров: Париж попросил не афишировать визит представителей в РФ, но сам все слил

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Франция попросила сохранить данные о приезде своих представителей в Россию конфиденциальными, но в Париже сами все слили в прессу. Об этом сообщает РИА Новости.

16 марта Лавров провел переговоры и совместную пресс-конференцию с главным министром, министром иностранных дел и по вопросам диаспоры Кении Мусалии Мудавади, в ходе которой и рассказал об инциденте с французскими представителями.

Глава МИД РФ отметил, что не осведомлен о том, с какой целью французы обнародовали конфиденциальную информацию. Лавров предположил, что это было сделано для того, чтобы продемонстрировать, как Европа старается, а ее не допускают в российско-украинские переговоры.

Накануне газета Financial Times сообщала, что европейские дипломаты в феврале попытались попросить Россию о месте за столом переговоров по урегулированию на Украине, но якобы получили резкий отказ. Издание уточнило, что задачу пытались выполнить советники французского лидера Эммануэль Бонн и Бертран Бушвальтер.

Ранее Зеленский обвинил США в затягивании переговоров по урегулированию на Украине.