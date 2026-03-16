Нынешние власти Франции предают заветы бывшего президента страны, генерала Шарля де Голля своей «соглашательской» позицией по украинскому конфликту. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции, его слова приводит ТАСС.

«Франция, конечно, предает заветы генерала де Голля и, по сути, занимает ту же самую соглашательскую позицию, которую правительство Виши занимало в период Второй мировой войны», — отметил глава российского МИД, добавив, что это «серьезнейшая проблема».

По мнению Лаврова, миротворческие силы, которые хотят ввести на Украине, будут оккупационными и представлять угрозу для России. Министр добавил, что ЕС хотят сохранить нацистский режим в Киеве «в любом случае».

Заветы Шарля де Голля касались разных сфер: внутренней и внешней политики, экономики и общества. Генерал стремился укрепить независимость Франции, восстановить ее величие и преодолеть национальные унижения прошлого.

Многие историки полагают, что режим Виши во Франции в годы Второй мировой войны представлял собой фашистскую диктатуру, а его глава маршал Петэн симпатизировал фашистам и являлся коллаборационистом.

Ранее Макрон заявил, что Европа через пять лет может быть сметена.